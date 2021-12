‘Kleine Efteling’ in de voortuin in Gemert

GEMERT - Sinds tweede kerstdag is in de voortuin van het ouderlijk huis van Wouter van den Acker (26) en zijn broer Alexander (28) aan de Gemertse Ruijschenberghstraat elke avond een prachtige kerstshow te zien, waarin het verhaal van de vrekkige Scrooge wordt uitgebeeld. De broers hebben er weken aan gewerkt en het resultaat is verbluffend.

,,Het is een uit de hand gelopen corona-hobby waarmee we mensen ook nog eens blij kunnen maken in coronatijd. Wij zijn allebei gek op de Efteling en hebben nu de kans gegrepen om onze eigen kleine Efteling te bouwen.”

Het verhaal is door henzelf ingesproken en de diverse scènes zijn via de ramen van het voormalige kantoorgedeelte van textielfabriek Van den Acker te zien. Ze worden om beurten belicht. De hele show duurt ongeveer 20 minuten en de prachtige muziek die de twee hebben gebruikt is van Celtic Woman (Carol Of The Bells) en Gregorian (Frozen World).

Muziek bepaalt ambiance

,,Die muziek uitzoeken was nog een hele klus, want het bepaalt voor een flink gedeelte de ambiance. De muziek moet wel wat lagen hebben en ook nog eens een behoorlijk tempo, anders kun je niks met dat licht,” vertelt Wouter, die vooral het technische gedeelte, het licht, het geluid en de software voor zijn rekening nam. Hij kreeg daarbij gelukkig hulp van de firma Straatman in Beek en Donk, waardoor hij de software inmiddels goed kent. Het licht loopt vaak synchroon met de muziek, waardoor het geheel een extra feeërieke sfeer krijgt.

Quote Ook onze ouders hebben flink meegehol­pen. Daardoor is het een echt familie­ding geworden Alexander van den Acker

Zijn broer is heel handig met zijn handen en heeft de poppen, decors en decorstukken vervaardigd. ,,Ook onze ouders hebben flink meegeholpen. Daardoor is het een echt familieding geworden,” vertelt Alexander.

Heel geschikt voor kinderen

Door de diverse stemmen en het gebruik van zoveel scènes, is het een goed te volgen verhaal dat ook heel geschikt is voor kinderen. De muziek en de lichtshow passen er uitstekend bij en hebben een bepalende en heel ondersteunende rol.

Vorig jaar hadden de twee ook een kerstshow. ,,Toen hebben we daar wel vier, vijf weken werk aan gehad. Nu is dat gelukkig wat minder geweest, al kom je nu voor alles samen toch ook wel op wéken,” aldus Alexander. Hadden de twee vorig jaar nog wel diverse technische storingen, dit jaar is dat gelukkig niet het geval.

Uit de hand gelopen met Halloween

Hun eerste show was vorig jaar met Halloween. ,,We begonnen met pompoenen, maar ja, als je die maakt, moet daar natuurlijk ook wel wat geluid en licht bij… Zo is het begonnen en zo is het ook uit de hand gelopen,” vertelt Wouter.

Volledig scherm Lichtshow van het kerstverhaal over Scrooge aan de Ruijschenberghstraat in Gemert. © Tineke Mols

De show is dagelijks vanaf 17.30 uur te zien op Ruijschenberghstraat 14. Eigenlijk zou die op oudjaar stoppen, maar omdat het verhaal nu in de krant komt, zijn de twee jongemannen samen overeengekomen om het spektakel te verlengen tot en met 8 januari. Alleen met oudjaar ligt de show stil.

Goed doel

Bij de voordeur van het woonhuis staat een bus. Daarin kunnen bezoekers als dank hun giften doen die helemaal ten goede komen aan Stichting Leergeld in Gemert-Bakel.