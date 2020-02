Kletsavond in Mariahout: een gezellig dorpsfeest

Aan de muur in het buurthuis hangt de spreuk van Prins Eric: ‘En nou klappen we erop!’ De 'Heidurpse' artiesten deden die spreuk eer aan. De bezoekers gingen, op een paar na, tevreden naar huis. Die 'paar' zaten de hele avond te hopen: ,,Zullen ze mij ook nog noemen?”

De Kletsavond mag gerust een heus 'Ons kent Ons' dorpsfeest worden genoemd. Prins Eric en zijn aanhang werden in elke act met vermakelijke 'Dorpsroddels' meegenomen. Hoe populair hij is, bleek bij de act ‘De vrienden van de Prins’; de ‘halve’ zaal stond naast hem op het podium.

Vuilnisman

Kletser Rob Vermeulen presteerde het om een kwartier over zijn baby Joep te kletsen. Of er nog meer kindjes komen in zijn gezin liet hij in het midden. ,,Wij gebruiken geen voorbehoedsmiddelen, we laten de lamp aan in de slaapkamer.”