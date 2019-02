Kleurplaten van Deurnese bodem

In haar woonkamer wordt nauwelijks gewoond. Johanna Ans van den Broek uit Deurne leeft de meeste uren van de dag tussen potloden en papier in haar werkkamer. ,,Het eerste wat ik doe als ik opsta: hierheen lopen en een paar van deze Mandala's maken.”

Manda-wat? Johanna Ans grinnikt. Ze wijst op een stapel tekeningen met als basis een cirkel, waarin een bepaald patroon steeds terugkomt.

De tekeningen zijn een enorme hype. Om in te kleuren, om precies te zijn. Hordes (met name) vrouwen storten zich op de boeken met speciale kleurplaten voor volwassenen en Johanna Ans is een van de ontwerpers die ze maakt. Niet dat ze er rijk van wordt. ,,Je kunt met duvels geweld aan de lopende band van die mandala’s gaan tekenen voor in een boek van 0,70 cent bij de Action. Maar dan geef je ook al je copyright op. Dat wil ik niet. Ik heb al lang geleden losgelaten dat ik er van kan leven. Ik hou er niks aan over behalve veel plezier. Het is een uit de bocht gevlogen hobby.”

Johanna Ans is verbonden aan Boekscout, een uitgever die print op het moment dat er een opdracht is. ,,Ik kan me niet veroorloven om stapels boeken te bestellen en die dan door te verkopen. Deze uitgever geeft me de kans om een boek uit te geven zonder dat ik er zelf voor hoef te betalen.”

De Deurnese leeft van een bijstandsuitkering sinds ze in 2013 twee herseninfarcten voor de kiezen kreeg en haar baan verloor. ,,Ik werk heel hard om er bovenop te krabbelen, maar het is zwaar. Ik heb geheugenproblemen en gauw last van te veel prikkels. Dan ontstaat er soort van kortsluiting in mijn hoofd.”

Boven op haar werkkamer vindt ze rust. Het tikken van de klok en het krassen van haar potloden is het enige wat ze hoort. Tekenen en kleuren doet ze al zolang ze zich kan herinneren. Ze heeft het van geen vreemden. ,,Mijn ouders werkten alle twee bij Vlisco. De Vlisco-prints zijn echt mijn ding.” Ze graait ondertussen in een kast achter haar en tovert een enorm blik vol Bruynzeel-potloden tevoorschijn.

,,Mijn eerste doos. Het was de openingsaanbieding toen boekhandel Berkers in Deurne open ging.“Ze omhelst de doos met twee armen. ,,Zo ben ik er toen mee naar buiten gelopen. Niet normaal zo blij als ik was.”

Haar lievelingspotlood is trouwens niet van Bruynzeel, maar van Caran d’Ache. ,,De Pablo. Ik was meteen smoorverliefd op die potloden.”

Naast potloden is de micron-pen een onmisbaar item. Daarmee tekent ze de basislijnen voor nieuwe kleurplaten.

,,Ik heb van tevoren geen beeld wat ik ga maken. Ik begin en dan zie ik wel. Ik gum ook nooit, ik verbeter niks. Ik ben een intuïtieve tekenaar, ik krabbel wat en dan is het ineens een vis of een pauw.”

Ze kan dan ook weinig met mensen die workshops tekenen en kleuren volgen om hun techniek aan te scherpen. ,,Dat zijn dan vaak vrouwen die bijvoorbeeld zeggen dat ze willen leren aquarelleren. Kopen ze gelijk dure aquarelpotloden, terwijl dat niks te maken heeft met het echte aquarelleren. Alles wat je doet is aquakliederen. Techniek? Je moet gewoon plezier hebben.“

Vandaar ook de titel van haar nieuwste boek 'Just have fun’, dat voor volwassenen maar ook voor kinderen is. Naast kleurplaten staan er tips in voor een relaxter kleurend bestaan. ,,Het is de hand die kleurt, niet het materiaal bepaalt of iets mooi wordt. Durf ook buiten de lijntjes te kleuren. Kinderen leren dat de lucht blauw moet en een boom groen. Waarom? Hou daar eens mee op, zou ik zeggen.”

Het boek is te koop bij boekhandel Berkers in Deurne en via boekscout.nl

Volledig scherm Een van de kleurplaten uit het nieuwe boek van Johanna Ans vd Broek © Johanna Ans vd Broek