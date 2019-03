Klimop in Asten is blij met NLdoet

Mogelijk onderzoek naar handelswij­ze KPN in Deurne

7:30 DEURNE - De actie van KPN om in navolging van E-Fiber ook glasvezel aan te leggen in Deurne, krijgt mogelijk een staartje. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) bekijkt of het een onderzoek in gaat stellen. E-Fiber, branche-organisatie NLconnect en T-Mobile trokken bij de ACM aan de bel.