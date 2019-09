Klok en Peel-verslag per abuis gepubliceerd door gemeente Asten

ASTEN - Het verslag van een gesprek tussen het gemeentebestuur en de leiding van museum Klok en Peel over mogelijke bezuinigingen had nooit openbaar gemaakt mogen worden. Het betreffende verslag is nog in conceptvorm en museumvoorzitter Harry van der Loo heeft daar nog niet op kunnen reageren, zegt wethouder Janine Spoor in een reactie.