Klok en Peelmuseum in Asten: gehalveerd, heel of naar klooster

Lintjesregen Twaalf lintjes in Laarbeek: twee Ridders en een echtpaar onderschei­den

13:42 LAARBEEK - Twaalf lintjes dit jaar in Laarbeek: drie in Mariahout, twee in Lieshout, drie in Aarle-Rixtel en vier in Beek en Donk. Er zitten twee Ridders bij, allebei vrouwen. En een echtpaar.