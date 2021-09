Klok en Peelmuseum kan wel een ‘push’ gebruiken, nu nog veel ongebruikt materiaal slecht opgeslagen

ASTEN - Honderden boeken, duizenden opgestoken vlinders en carillons liggen nu nog ongebruikt en niet goed opgeslagen in het Klok en Peelmuseum Asten. Daar moet je wat mee, vindt voorzitter Frans Stienen. Hij doet daarom na elf jaar een nieuwe poging om de banden met het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven aan te halen.

Het is een van de weinige concrete acties die Stienen noemt in zijn eerste rapport dat hij schreef sinds zijn aanstelling in mei. De lokale politiek vergadert op 20 september over het stuk.

Eerste poging zonder succes

Stienen voerde een eerste gesprek met de huidige ad interim RHC-directeur Hendrik Noppen. De Klok en Peelvoorzitter kent ook de geschiedenis van beide instellingen. In 2010 werd al een poging gedaan om tot nauwere samenwerking te komen, echter zonder succes. ,,In het verleden zijn uitspraken gedaan, notities geschreven en eerste stappen gezet, die uiteindelijk niet tot een blijvendee relatie hebben geleid”, omschrijft Stienen het.

In november volgt een tweede gesprek met Noppen. Stienen ziet genoeg kansen om de museumbezoekers in Asten beter te kunnen informeren over de historie van de Peel. Er moet wat hem betreft sowieso iets gebeuren in het museum aan de Ostaderstraat.

Quote Geef me nog even de tijd Frans Stienen, Voorzitter Klok en Peelmuseum

,,Met de huidige middelen kunnen we gewoon museum zijn. Er is echter een push nodig, het museum kan bijvoorbeeld actiever. We kijken naar de invulling van de zalen en de collectie. Ik kan geld daarvoor ophalen bij derden, maar ik wil eerst de koers bepalen.”

De tijd krijgen

Stienen wil daar minstens drie jaar de tijd voor krijgen van het gemeentebestuur. Hij zit nu nog midden in de fase van informatie vergaren. Binnenkort spreekt hij twee uur met burgemeester en wethouders, ook voor iedere politieke partij is twee uur ingepland. ,,Het college vond dit rapport nog weinig concreet. Geef me echter nog even de tijd. Iedereen heeft zijn eigen mening en ik kan momenteel niet concreter zijn.”

De gemeente wacht het aankomende gesprek met het nieuwe museumbestuur af, licht een woordvoerder toe.

Wel concreet zijn de bezoekerscijfers sinds de heropening op 5 juni. In de eerste maand kwamen iets meer dan duizend bezoekers, in juli waren dat er ruim tweeduizend. Aantallen die behoorlijk achter blijven bij de verwachte 5500 over beide maanden.

Quote Het wel of niet doorgaan van de pompoenda­gen, eventueel in afgeslank­te vorm, is van zeer groot belang voor het uiteinde­lij­ke resultaat over 2021” Frans Stienen, Voorzitter Klok en Peelmuseum

Desondanks is Stienen positief. Steeds meer groepen weten Klok en Peel weer te vinden, stelt hij. Het museum telde in augustus ongeveer 3500 bezoekers. Die stijging is ook nodig om het huidige tekort van 71.000 euro weg te werken.

,,Het wel of niet doorgaan van de pompoendagen, eventueel in afgeslankte vorm, is van zeer groot belang voor het uiteindelijke resultaat over 2021. Het museum is er klaar voor, maar er blijven onzekerheden hierover.”