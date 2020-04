Klokkengieter Eijsbouts: Meer morele support nodig voor museum Klok en Peel in Asten

Asten had wat betreft Eijsbouts een stuk verder mogen gaan bij de steun van Klok en Peel. Dan doelt hij niet eens zozeer op de jaarlijkse subsidie van 230 mille, wat in verhouding tot andere vergelijkbare musea al best veel is, bleek uit recent onderzoek. De directeur van de klokkengieterij vindt dat meer ‘morele support’ nodig was geweest. Hij haalt als voorbeeld de verdeling van 130 miljoen euro uit Den Haag aan. Geld dat in de Brainportregio besteed mocht worden.