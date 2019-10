Klokkengieter steunt Astens museum

Nieuwe verhalen uit vervlogen tijd door Ed van de Kerkhof: De Peel van Rondom de Mussenkeet

6:30 DEURNE - Voor wie meer wil weten over de geschiedenis van de Deurnese en Liesselse Peel verschijnt binnenkort het boek Rondom de Mussenkeet van Deurnenaar Ed van de Kerkhof. De voormalige verslaggever van deze krant is er in geslaagd een historisch naslagwerk te maken dat tegelijkertijd leest als een spannend boek.