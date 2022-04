Koeien van stal in Someren-Eind, kinderen kijken toe. ‘Komt deze yoghurt van die koe?’

SOMEREN-EIND De kinderen van de familie Hendriks staan met rode blosjes op de wangen te wachten op de koeien. Die staan nu nog in de stal van de familie Van den Nieuwenhof, aan de Zaanstraat in Someren-Eind.

Als de deuren van de stal opengaan stormen ruim 100 koeien richting de wei. Eerst langzaam over de betonnen vloer, maar als ze het gras ruiken gooien ze de poten in de lucht.

Quote Het in de wei gaan van de koeien is voor ons het hoogtepunt van het jaar Christ van den Nieuwenhof

Een aantal koeien maakte de weidegang al een keer mee. Die gaan voorop in de kudde en leven zich tijdens de koeiendans helemaal uit. Het gezegde ‘Hoe ouder, hoe gekker’ is hier van toepassing. De jongere beesten zijn wat rustiger. ,,Een vaars die voor het eerst buiten in de wei is, snapt er niets van en loopt verbaasd rond”, vertelt boer Christ van den Nieuwenhof.

Dartele koeien

Sem Hendriks is 3,5 jaar en geniet van de dartelende koeien. ,,Ik heb er wel 500 gezien en ben niet geschrokken. De bruine koeien vind ik het leukst. En ik mocht van de boer op de tractor zitten én zag ik een kalfje.” Het publiek staat veilig langs de weg. Een stroomdraad en sloot scheiden de bezoekers van de koeien.

,,Wij zijn een familiebedrijf en promoten graag ons werk. Mensen met belangstelling laten we mee genieten. Het in de wei gaan van de koeien is voor ons het hoogtepunt van het jaar”, vertelt Christ van den Nieuwenhof. ,,Wij verzorgen onze beesten het hele jaar. Vooral de kinderen moeten genieten en nog dagenlang praten over onze koeien.” Dat zullen Mees en Sten Maas zeker doen. Zij bekijken met pa en ma enthousiast de koeiendans. Mees eet uit een bekertje yoghurt. ,,Mama, komt deze yoghurt van die koe daar?”

Voorjaar in de bol

Vooraf zijn de koeien al dagen onrustig. Als Christ de stallen binnenkomt, proeft hij dat de dieren merken dat er iets staat te gebeuren. ,,Ik ga de stal in om een koe te verplaatsen en meteen maken sommige dieren kabaal. Dat is alleen het geval wanneer de koeiendans voor de deur staat. De dagen worden langer en ze ruiken dat het voorjaar is, de periode dat ze voor een half jaar de wei ingaan.” Dat dolle enthousiasme merkt ook Sten. Vooral het geluid fascineert het kereltje. ,,De koeien loeien.”

Boerentrots op voetbalshirts

Zoon Lars kwam met het idee om de jaarlijkse weidegang te delen met bezoekers. ,,Wij sponsoren voetbalvereniging SSE. Daar voetbal ik zelf. Op onze shirts prijkt de naam Boerentrots. Dat dekt prima de lading”, legt hij uit. ,, Die trots tonen we door dit soort gebeurtenissen met het publiek te delen.’’ Een koeiendans is een feest, weet Lars van den Nieuwenhof uit ervaring. ,,Door mijn werk als adviseur rundvee in de buitendienst kom ik bij veel agrariërs over de vloer. Daar zie ik dat.” Zoonlief opperde het idee thuis. Wat flyers en enthousiaste verhalen op de voetbalclub deden de rest.

De familie Van den Nieuwenhoef is na afloop tevreden. Christ:,,Leuk om al die kinderen op onze boerderij te ontvangen en ze zien genieten van onze dieren.”