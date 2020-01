Koekjesfabriek Jeurgens in Beek en Donk breidt uit

BEEK EN DONK - Bij koekjesproducent Jeurgens in Beek en Donk wordt volgend jaar een grote fabriekshal bijgebouwd. Een deel van de productie in Aarle-Rixtel verhuist dan daar naar toe. ,,We verwachten de output te verdubbelen", zegt directeur Frank Jeurgens.

De locatie aan de Torenakkerweg in Aarle-Rixtel is te klein geworden, terwijl naast de al bestaande locatie op industrieterrein Bemmer IV in Beek en Donk nog genoeg ruimte is om uit te breiden. ,,In Aarle-Rixtel hebben we nu vijf productielijnen staan. Twee daarvan zetten we straks in Beek en Donk. De aanbouw in Beek en Donk wordt aanzienlijk langer dan het gebouw in Aarle-Rixtel, waardoor we de machines gunstiger neer kunnen zetten", legt Jeurgens uit.

Eigenlijk had de nieuwe aanbouw er al bijna moeten staan, maar de stikstofcrisis zorgde voor een aanzienlijke vertraging. ,,We hadden eigenlijk in november al willen beginnen, maar hier kon helemaal niemand iets aan doen.” Inmiddels is duidelijk dat Jeurgens zonder problemen kan bouwen. Als alles goed gaat, staat de nieuwe fabriekshal er in januari 2021, wanneer het familiebedrijf honderd jaar bestaat. ,,Eerst komen er silo's, dan de rest.”

Het familiebedrijf is ooit ontstaan in een bakkershuis in de buurt van De Opstal in Aarle-Rixtel. ,,Mijn grootvader mocht op die plek geen broodbakker zijn", vertelt Jeurgens. En daarom begon hij maar koekjes te bakken. ,,Het oude receptenboek heb ik nog. In het begin deed hij alles met de hand, later kreeg hij van mijn oma een motor voor een deegmenger.”

Inmiddels staat Jeurgens door allerlei overnames van andere bedrijven vooral bekend van de lange vingers en de meringues (een soort koekjes van eiwitschuim). ,,Nu zijn we enige in Nederland. De enige tenminste van een beetje formaat. En we verkopen gebakken lucht", grapt Jeurgens. ,,Wat bij ons vandaan komt, weegt qua kilo’s niet veel, maar qua volume des te meer.”