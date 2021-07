Koetje Boe breidt uit in Laarbeeks buitengebied; kinderen wacht lol in stallen, op blotevoetenpad en met trekvlot in sloot

KORT NIEUWS Plan voor zorgwonin­gen aan de Heuvel in Lieshout

25 juni LIESHOUT - In het voormalig kantoor van woningstichting WoCom aan de Heuvel in Lieshout komen zorgwoningen. Robert Hellings van Cedrus Vastgoedontwikkeling heeft het al jaren leegstaande pand gekocht. Door de coronacrisis is ontwikkeling ervan tijdelijk niet van de grond gekomen, maar nu is Hellings in gesprek met ‘enkele zorgpartijen’. Ook het college van burgemeester en wethouders heeft zijn medewerking toegezegd. Deze wil wel de planvorming rond het voormalige Rabopand afwachten.