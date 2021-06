Koffie en grafische vormgeving komen samen bij Studio Dwèrs in Beek en Donk

Quote Ik vind het geweldig om allerlei smaken te ontdekken. Daar haal ik veel plezier uit. Niels Hardeman Altijd was hij met zijn grafische achtergrond actief in de marketing- en communicatiekant. Zo bekleedde hij de afgelopen jaren diverse functies. Tot vorig jaar, toen corona een ‘ding’ werd en hij besloot om een stap terug te doen. ,,Veel mensen vroegen me waarom ik niet voor mezelf begon”, aldus Hardeman. ,,Eigenlijk had ik die ambitie niet echt. Maar toch begon het een beetje te prikkelen. Ik had een mooi netwerk binnen de grafische vormgeving. Dat kon nog wel eens van pas komen.”

Naast een achtergrond in de grafische vormgeving, heeft de Nuenenaar een uit de hand gelopen hobby. Deze heeft alles te maken met koffie. Wat begon met een klein Nespresso-apparaat, is binnen tien jaar uitgegroeid tot een volwaardige, halfautomatische hevelmachine van Italiaanse afkomst. Dat is een espresso-apparaat waarmee de druk wordt opgebouwd door de hevel op en neer te bewegen.

Quote Ik vind het geweldig om allerlei smaken te ontdekken. Daar haal ik veel plezier uit. Niels Hardeman ,,Ik vind het geweldig om allerlei smaken te ontdekken. Daar haal ik veel plezier uit. Mijn omgeving weet dat ook. Een bezoekje aan mij levert altijd een lekker bakkie op. Al snel ben ik me ook gaan verdiepen in latte art. Koffie mag lekker zijn, maar het mag er ook goed uitzien. Die wow-factor. In de loop der jaren ben ik erachter gekomen dat koffie verbindt. Dat heeft er dan ook voor gezorgd om mijn twee passies te combineren.”

Deze combinatie mondde uit in ‘Studio Dwèrs’; een klein tentje waar koffiebeleving en grafische vormgeving samenkomen, gelegen aan het Heuvelplein in Beek en Donk: ,,Het is een uniek concept. Enerzijds ontwerp ik alles wat je op grafisch gebied kan bedenken – logo's, de huisstijl van een bedrijf, flyers, websites en dat soort toffe opdrachten –. Anderzijds wil ik mensen enthousiasmeren en meenemen in een betere koffiebeleving. Denk aan koffie to-go met een babbeltje, koffie-gerelateerde workshops en de verkoop van machines en vers gebrande bonen. Dat gaat hand in hand.”

Kruispunt tussen koffie en grafisch ontwerp

Voor de toekomst hoopt de ondertussen in Beek en Donk-wonende ondernemer een kruispunt te vormen voor koffie en grafisch ontwerpen. En stiekem droomt hij ook van een verandering in onze koffiecultuur: ,,In Nederland is het niet zo dat je in je eentje aan de bar een espressootje doet en weer doorgaat. Dat is echt iets Italiaans. Daar hoor je het geluid van kletterende koffieschoteltjes door de straten. Het is nog een lange weg voor wij dat hebben. Voor nu hoop ik mensen te verwennen met een koffietje. En met een ontwerp van mij natuurlijk.”