Koffie speelt de hoofdrol bij Usawa in Gemert

Boer Knoops in Bakel denkt nog over geitenstal

8:00 BAKEL - Het spel in de kwestie rond de geitenstallen in het Bakelse buitengebied is opnieuw op de wagen. Nu de hoogste bestuursrechter van het land boer Knoops in het gelijk heeft gesteld, is de grote vraag: wat wordt nu zijn volgende stap?