Koks in Gemert blijft, maar dan anders

Dat betekent in elk geval ook dat de bekende horecazaak aan de Koksedijk, als de deuren medio april/mei opengaan, onder een nieuwe naam verder gaat. ,,Ik denk dat we wel driehonderd verschillende opties de revue hebben laten passeren", vertelt Sander van Brussel (35) uit Veghel, een van de drie nieuwe exploitanten. ,,Maar een dag voordat we naar de notaris zouden gaan, kwamen we tot de conclusie dat de meest voor de hand liggende optie ook de beste is: Koks. Kort en krachtig, met een verwijzing naar het buurtschap waarin we hier zitten.”