Kolderieke avond en middag De Plekkers

Hans zat drie jaar op kostschool: ‘Bij een onvoldoen­de mocht je het weekend niet naar huis’

LIEROP - Drie jaar lang groeit Hans Hendrikx op onder toeziend oog van de broeders in het internaat in Oudenbosch. Hij kan zich zijn tijd daar nog precies herinneren. ,,Het zal vast goed voor me zijn geweest, maar ik had het liever niet gehad.”

1 januari