Komedie in Someren: een kusscene met plexiglas

Het was een bijzondere avond voor Devon van Dijk vrijdag, want hij speelde met amateurtoneelgezelschap Bluv uit Best een thuiswedstrijd in het Somerense natuurtheater De Donck. Al van jongs af aan wist Somerenaar Van Dijk (37) dat toneelspelen zijn hobby zou worden en toch maakte hij pas op 18-jarige leeftijd zijn debuut bij de Somerense toneelvereniging De Speledonckers. ,,Ik durfde het niet om mezelf aan te melden toen ik nog jong was, ik vond het heel eng om alleen een onbekende groep binnen te stappen.”

Pas nadat enkele vrienden lid werden bij de toneelvereniging was de drempel laag genoeg en waagde ook Van Dijk de stap. Vanaf het eerste moment bleek dat hij veel talent had en kreeg hij de ene na de andere hoofdrol. ,,Het acteren is heerlijk; het is een fijn gevoel om een andere kant van jezelf te laten zien.”

Oorlogstuig

Van Dijk kwam daardoor in contact met theatergroep Bluv. ,,Regisseur Harold Schraven heeft jaren geleden enkele voorstellingen opgevoerd in Someren.” In eerste instantie zou Van Dijk meespelen in de voorstelling Oorlogstuig maar nadat corona roet in het eten had gegooid, leek het erop dat de Somerenaar het een jaar zonder de bühne moest doen. ,,De regisseur had verteld over het stuk De knecht van twee meesters, maar alle rollen waren al vergeven.” Toen begin juni bekend werd dat één van de spelers zijn rol had teruggegeven belde Schraven hem op en bood hem alsnog een plek aan.

Enkele dagen later werden de coronaregels versoepeld en begon Van Dijk met repeteren. ,,Het was in de eerste weken lastig, we probeerden ons aan de voorschriften te houden en repeteerden in kleine groepjes uitsluitend losse scènes. De groep repeteerde vaak in het Joe Mann Natuurtheater in Best. ,,Zo liepen we het minste gevaar, in de buitenlucht is het toch iets veiliger dan in een afgesloten ruimte.” Doordat Van Dijk pas op een later moment instroomde deed hij op het hoogtepunt van de pandemie nog niet mee aan de repetities die toen via beeldbellen verliepen. Hoewel de groep zoveel mogelijk rekening hield met de voorschriften was dit bij sommige scènes lastig, maar zoals het goede acteurs betaamt werd er geïmproviseerd. ,,Er zit ook een kusscene in, die doen we nu nog maar dan houden we er een stuk plexiglas tussen voor de veiligheid.”

Vermoord

De voorstelling begint op het moment dat de verloving tussen Silvio Lombardi en zijn vriendin Clarice bekend wordt gemaakt. Deze verloving zou nooit hebben plaatsgevonden; Clarice zou eigenlijk trouwen met Frederico Rasponi, maar deze werd vermoord. Tot verbazing van iedereen blijkt hij toch te leven waarna de verloving tussen Silvio en Clarice afgeblazen wordt. Dit laat Silvio niet over zijn kant gaan en hij doet er alles aan om Clarice terug te winnen.

