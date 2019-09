Komst mobiele hangplek naar Bakel onzeker

Tijdens een informatieavond in Bakel afgelopen maandag werd door verschillende aanwezigen negatief gereageerd op de komst van de mobiele jongerenontmoetingsplek (JOP) in de Groene Long aan de Bernhardstraat. De Bakelnaren vrezen overlast.

Wethouder Steeghs reageerde donderdag tijdens de raadsvergadering op vragen van CDA-raadslid Joris van Loon over de JOP. ,,Prima dat er een plek is voor jongeren, maar omwonenden mogen niet de dupe worden van overlast", was de strekking van zijn verhaal. Van Loon vroeg zich af of op andere plekken waar de JOP staat of heeft gestaan overlast is geweest.

De wethouder gaf aan dat de ervaringen wisselend zijn. Op de eerste plek nabij het centrum van Gemert - achter de Albert Heijn - waren de omwonenden aanvankelijk tegen en zijn er ook meldingen van overlast geweest. Momenteel staat de JOP op sportpark De Molenbroek in Gemert. Daar is met sportverenigingen overleg geweest. Na enkele klachten is de overlast daar volgens Steeghs minimaal.

Ook het Hein de Witpark stond aanvankelijk op het lijstje van mogelijke locaties voor de JOP. Steeghs: ,,Daar was het verzet onder de omwonenden groot, waarop we hebben besloten de JOP daar niet te plaatsen."

Het draagvlak lijkt ook in Bakel minimaal. ,,Dus moeten we ons afvragen of dat wenselijk is", aldus de wethouder die er aan toevoegde dat dorpsraad De Stem Van Bakel positief wil meedenken over een geschikte locatie.

De evaluatie van de mobiele JOP zal al over enkele weken plaatsvinden.