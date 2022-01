Komst vijf windmolens zorgt voor verdeeldheid in buitengebied Someren-Heide: Duurzame energie versus gezondheid

Hoe het centrum van Deurne uit een diep dal kroop

Het was om wanhopig van te worden: de alsmaar oplopende leegstand in het centrum van Deurne. Maar het dorp liet het er niet bij zitten en stroopte de mouwen op. Nu is Deurne een van de vier plaatsen in Nederland waar de leegstand het meeste is afgenomen.

13 januari