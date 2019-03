Koning: ‘Alcoholgebruik jongeren speelt overal, met name op platteland’

Heilige koe uit oudheid tuft door de Peelregio

6:30 DEURNE - Tok, tok, tok, tok, tok. Het is een klank van een kleine eeuw geleden, ditmaal te horen op de oprit van het huis van Hans Bekkers in Deurne. Daar wordt een stoomvrachtwagen warm gestookt, klaar voor een tochtje over fietspaden naar Veldhoven, waar het voertuig zondag 24 maart te bewonderen is tijdens de 39ste internationale voorjaarsstoomdag. ,,Ik stond tot ‘s avonds laat in mijn pyjama te sleutelen aan oude techniek.’'