Koning bij verrassingsbezoek aan Lieshout: ‘Intens verdrietig na aanslag in Utrecht’

De koning kwam om 10.15 uur aan bij het wooncomplex voor senioren aan De Klumper in Lieshout. Na ontvangst door burgemeester Frank van der Meijden volgde een gesprek over de lokale zorgcoöperatie Tot uw Dienst. Het ging over de veranderende rol van de vrijwilligersorganisatie naar een sociale onderneming, relaties met de gemeente en zorgverzekeraars en de kansen en bedreigingen voor de toekomst.

Utrecht

Buiten sprak de koning over de aanslag in Utrecht. ,,Ik wil ook mede namens mijn vrouw zeggen dat we intens verdrietig zijn met wat er gebeurd is in Utrecht afgelopen maandag. Dat we heel erg meegeleefd hebben. Uiteraard in de eerste plaats met de nabestaanden van de dodelijke slachtoffers en ook vrienden, bekenden, iedereen die daarbij betrokken is. We wensen de gewonden heel veel beterschap toe en hopen dat ze snel en volledig herstellen”, zei Willem-Alexander.