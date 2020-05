Koning videobelt met drie burgemeesters: ‘Mooi dat hij interesse toont in onze regio’

Voorlopige resultaten onderzoek: ‘Geen coronavi­rus in lucht buiten nertsen­stal­len’

9:43 MILHEEZE/BEEK EN DONK - In luchtmonsters buiten de met corona besmette nertsenstallen in Milheeze en Beek en Donk is geen virus aangetroffen. Dat blijkt uit de eerste voorlopige resultaten van onderzoeken die zijn ingesteld.