Koning Winter houdt de Sleegertjes niet langer meer weg van school

Het afscheid bij het schoolplein is kort. „Houdoe, mam.” Renske (10), Vera (8) en Daley (6) Sleegers uit Someren willen zo snel mogelijk de school in om hun vriendjes en vriendinnetjes weer te zien. „En de juf”, zegt moeder Ellen Sleegers (38). „Want ook de leerkrachten misten ze. We hebben door de lockdown gezien hoe leuk school is in hun leven.”