Koningin van het Gemertse gedicht over de oorlog: 'Een soldaat legde me waterpas’

't Root in Asten: vijftig jaar samen de club maken

9:21 ASTEN - De Astense Tennisvereniging ’t Root viert dit weekend haar vijftigjarige jubileum. Van de vijfhonderd leden zijn er nog zeven van het eerste uur. Drie van hen zijn nog steeds actief als speler: Rina Slaats, Mia van Beers en Gerard van Geffen. Allen werden in 1969 lid van de nieuw opgerichte vereniging. Dat ze vijftig jaar later nog steeds actief zouden zijn had geen van drieën ooit verwacht.