Koningsdag in de Peel begint met goed ontbijt en het volkslied live

Laarbeek, 11.30 u

In muziekcentrum ‘t Anker in Beek en Donk zitten in de ochtend liefst driehonderd mensen samen aan de broodjes, koffie en jus d’orange. Het Koningsdagontbijt is speciaal georganiseerd voor gedecoreerden, veteranen en ereburgers uit de gemeente Laarbeek. Burgemeester Frank van der Meijden prijst zich na de maaltijd gelukkig: ,,Het is zo belangrijk voor deze gemeenschap om samen te komen. En dat gebeurt dan ook, dankzij de hulp van veel vrijwilligers.”