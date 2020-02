Koningsplein in Asten dag afgesloten vanwege werk aan Bartholomeuscomplex

Hoop op meer ‘gewone bronlibel­len’ door hopen hout in Esperloop

7:01 BAKEL - Anders dan de naam doet vermoeden is de ‘gewone bronlibel’ een bijzondere libellensoort. Dit insect komt maar op vijf plekken voor. Waaronder twee in Brabant: in De Plateaux en bij de Esperloop. Maar het gaat niet goed met deze soort bij het beekje tussen Aarle-Rixtel en Bakel. En daarom is er hout gestort.....