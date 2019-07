Koninklijke klokken klinken weer als nieuw na opknapbeurt bij Eijsbouts in Asten

Voor Miguel Carvalho is het een bijzondere dag. De eerste vier Witlocks-klokken - gegoten in 1730 - zijn gerestaureerd en staan deze ochtend op het terrein van Eijsbouts in Asten klaar voor transport. Met moderne apparatuur maakt hij nog snel een scan van de binnenkant van de grootste luidklok die maar liefst 9,5 ton weegt. De Portugese campanoloog (klokkendeskundige) werkt sinds kort bij Koninklijke Eijsbouts en studeerde af op de historische klokken van de Mafra-beiaarden: ,,Toenmalig koning Johan de vijfde heeft in de achttiende eeuw niet één maar twee carillons in zijn paleis laten bouwen. De luidklokken waren zeker voor die tijd bijzonder groot. Heel speciaal."

Goudmijnen

De vier opgeknapte luidklokken zijn onderdeel van het Witlocks-carillon in de zuidelijke toren van het koninklijk paleis in Mafra. Het tweede carillon bevindt zich in de noordelijke toren en is gegoten door Nicolas Levache. ,,Eveneens in 1730. Maar dat carillon is niet in werking", weet Carvalho terwijl zijn collega's druk doende zijn om de vier klokken op de oplegger te plaatsen. ,,Het verhaal gaat dat de koning de aanschafprijs van een beiaard zo vond meevallen dat hij er twee kocht. Bizar. Maar de koning was toen heel welvarend. Vooral vanwege de goudmijnen in Brazilië."