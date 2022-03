Koninklijke onderscheiding vertrekkend Laarbeeks PvdA-boegbeeld Hans Strijbosch

De PvdA’er heeft er een lange loopbaan in de lokale politiek opzitten. In 1985 werd hij commissielid van de Dorpspartij in de toenmalige gemeente Aarle-Rixtel. Vier jaar later richtte hij de Aarle-Rixtelse tak van de PvdA mede op. De sociaaldemocratische partij bleef hij sindsdien trouw, ook nadat Aarle-Rixtel in 1997 met Beek en Donk en Lieshout fuseerde tot Laarbeek.

Strijbosch maakte in 2006 voor het eerst zijn entree in de Laarbeekse gemeenteraad. De raadsperiode daarna was hij burgercommissielid, om in 2014 als fractievoorzitter van de PvdA weer zijn comeback in de gemeenteraad te maken. In die hoedanigheid bleef hij tot dit jaar raadslid.