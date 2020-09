Koninklijke Onderscheiding voor Mario Wijnen

Wijnen was er vroeg bij: zijn vrijwilligerswerk begon bij hem op zijn 21ste bij Jongerensociëteit Den Uitloat. Hij was daar jarenlang kartrekker, organisator maar ook een geliefde diskjockey. Daarnaast was hij de oprichter van Stichting Zeilberg Doet en is hij zowel voor als achter de schermen actief voor Carnavalsstichting De Pottenbakkers. Ook was Mario Wijnen acquisiteur van Dorpsblad Kontakt, voorzitter van het Deurnes Industrieel Contact en een van de initiatiefnemers van de oprichting van de Stichting Lokale Media Groep Deurne (DMG).