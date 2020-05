Kontjes met voorbeelden als decoratie

,,Mijn opa en oma zijn begonnen met de verkoop van klompen en visgerei. Ons pa ging sokken verlopen. Destijds nog vanuit een koffertje: hij had niet zo'n ruim assortiment", vertelt Berrie Smits. ,,Werksokken en zondagse sokken. Ons mam had voor haar huwelijk een kraam met bijouterieën. Ze zullen elkaar wel hebben leren kennen op de markt, denk ik. Ik weet niet of de vlam oversloeg in Gemert."