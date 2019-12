Kookstudio leidt tot spanningen in Deurnese buurt

Hobbels bij invoering gastenre­gis­ter in Ge­mert-Ba­kel

7:30 GEMERT-BAKEL - Het innen van toeristenbelasting is in Gemert-Bakel een zorgenkind. De gemeente gaf eerder aan veel minder binnen te krijgen dan verwacht. Sinds 2013 moeten arbeidsmigranten ook toeristenbelasting betalen, maar dat gaf niet de opbrengst waarop ze rekende. Blijkbaar werkt het huidige systeem niet waarbij ondernemers één keer per jaar het aantal gasten doorgeeft. Dat is te vrijblijvend. Vanaf 1 januari komt daarvoor een digitaal nachtregister in de plaats.