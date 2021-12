Kooplui verdeeld over plek markt in Gemert: ‘Op Ridderplein is ’t veel sfeervoller’

,,De aanloop is voor mij hetzelfde, maar op het Ridderplein kun je veel gezelliger rondlopen en zie je de andere kramen ook staan. Dat is een echte markt. Ook heb ik daar geen gedoe met de stroom die er hier in de Nieuwstraat steeds uit knalt, want die winkeliers zijn niet berekend op zoveel extra. Hier moet je als voetganger ook veel beter opletten met al die fietsers.” Ulrich Janssen van de kraam met Indonesisch eten weet het zeker. De weekmarkt op het Ridderplein is fijner dan in de Nieuwstraat.