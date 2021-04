Koperdieven slaan toe bij koepelkerk Lierop

Voor het Land van de Peel is de tijd van bescheiden­heid voorbij

22 april HELMOND - De tijd van bescheidenheid in de Peel is voorbij, wat betreft Jolijn Brouwers en Naline Roodbeen. De inwoners mogen best wat trotser zijn op hun regio, op alle bekende en onbekende parels in Helmond en in de dorpen rondom de stad.