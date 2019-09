Korfbalclub Klimop uit Asten krijgt accommodatie in eigen beheer

Conflict over asbestsane­ring dak Someren

9:11 SOMEREN - De gezondheid van Angelo Hendriks en klanten van zijn schadeautobedrijf A & R Auto’s in Someren is volgens hem in het geding. Hendriks eist stillegging van de sloop van het asbestdak van een naastgelegen loods omdat niet aan alle veiligheidseisen wordt voldaan.