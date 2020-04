Kort geding over Astense mestverwerking: ‘Die kun je niet zomaar hervatten’

,,Vanaf een afstandje denk je vast dat het allemaal wel meevalt. Maar ga maar eens tussen die stank en geluidsoverlast wonen.'' Het zijn niet mis te verstane woorden waarmee omwonende Robert van Roosmalen aan het slot van een kort geding zijn grieven over mestverwerker Kovemi samenvat. Hij hoopt bij de Bossche bestuursrechter af te dwingen dat instanties ingrijpen wanneer Kovemi de mestquota overschrijdt.



Het bedrijf aan de Dijkstraat is Van Roosmalen en andere omwonenden een doorn in het oog. Zo denkt ook Stichting Mens, Dier en Peel erover. Zij vochten met succes tegen de toestemming voor Kovemi - het bedrijf van varkenshouder Marcel Koolen - om tachtigduizend ton mest per jaar te verwerken. In maart ging de vergunning onderuit bij de Raad van State. De provincie had daar geen toestemming voor mogen geven omdat de vergunning strijdig is met de eigen regels, zo oordeelde het hoogste rechtscollege.