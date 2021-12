Kou tussen Horeca Someren en burgemeester Blok is uit de lucht: ‘Ze heeft zeker een hart voor de horeca’

Vroeger veelbelo­vend zwemster, nu psychisch wrak, maar door hulphond is er hoop voor Deurnese Carlie (27)

DEURNE - Als talentvol zwemster van PSV Eindhoven lag ze in hetzelfde zwembad als Ranomi Kromowidjojo en zwom ze met haar ploeg een nationaal jeugdrecord. Dertien jaar later zit Carlie Mennen (27) uit Deurne in een ggz-instelling in het voor haar onbekende Deventer. Maar er gloort hoop nu de door haar zo vurig gewenste hulphond in het verschiet ligt.

