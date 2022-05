Kou tussen varkensboer Slits en Laarbeek nog lang niet uit de lucht

Gemeenten gezamen­lijk naar Defensie om vliegbasis De Peel

De zorgen in De Peel over de geplande heropening van vliegbasis De Peel in Vredepeel zijn groot. Zo groot dat nagenoeg alle gemeenten in Oost-Brabant hun krachten nu hebben gebundeld. Ze gaan voortaan gezamenlijk de discussie daarover aan met het Ministerie van Defensie.

11:00