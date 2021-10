Kraamverzorgsters uit de Peel naar Gambia: ‘Vrouw moest zes uur na haar bevalling lopend naar huis’

Marieke van der Zanden uit Boekel en Ilse van der Velden uit Gemert volgden een aantal jaren geleden samen de opleiding tot kraamverzorgster. ,,Als we slagen, geven we een kraamfeest”, zeiden ze gekscherend. ,,En dan gaan we in Gambia in een kraamkliniek werken.” Van der Velden was daar al eens geweest, nadat ze ooit speelgoed had afgeleverd bij een Gemertse stichting die in Gambia een school sponsort.