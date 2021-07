Krappe school met te veel leerlingen heeft weer vertrouwen in Deurne: uitbreiding misschien toch mogelijk

Althans niet vanuit de gemeente. Het schoolbestuur reageerde boos en teleurgesteld. Maar nu is de kou uit de lucht. ,,We zijn weer in gesprek en positief.”

Ze hadden er totaal geen vertrouwen meer in. Na twee jaar onderhandelen over een uitbreiding van Brede School D'n Bogerd in Deurne was er volgens Stichting Prodas maar één conclusie: ze konden de broodnodige bouw van meer lokalen op hun buik schrijven. De gemeente Deurne kon op korte termijn niet meebetalen aan extra vierkante meters, zo hadden ze aan het schoolbestuur laten weten.

Prodas trok aan de bel

Een van de voorstellen was om de vierkante meters van de kinderopvang te gebruiken voor de leerlingen, maar dit viel helemaal verkeerd bij ouders en bestuur. En dus trok Prodas aan de bel. Boos. In februari ging er een brief uit naar alle leden van de gemeenteraad om steun te vragen voor het nijpende ruimtegebrek. Met dank aan de nieuwbouwwijk in de Spoorzone was het aantal leerlingen al tijden omhoog aan het schieten en in september zou er een acuut lokalentekort ontstaan.

Nu, een half jaar later, is de kou uit de lucht. Prodas en de gemeente zijn weer in gesprek. De aanvraag voor de uitbreiding is afgewezen, maar de gemeente heeft om nieuwe plannen gevraagd met recente cijfers die de groei van leerlingen voorspellen. ,,We zijn positief”, zegt Mischa Kleukers van Prodas. ,,We zijn nu zeer on speaking terms. Ik proef ook echt dat er beweging in zit. Na de zomer zijn de groeicijfers beschikbaar en dan dienen we een nieuwe aanvraag in. ”

Iets gebeuren voor de toekomst

Prodas is op dit moment druk met voorbereidingen om een tijdelijk noodgebouw te plaatsen. ,,We denken dat dit een oplossing is voor een jaar of misschien twee. Daarmee kunnen we de acute problemen opvangen, maar er moet natuurlijk wel iets gebeuren voor de toekomst. Er zijn verschillende nieuwbouwplannen in de buurt van de school, dus de groei is nog lang niet over. Gelukkig zit de gemeente er positief in. We delen dezelfde visie.”

De gemeente reageert met woorden van gelijke strekking. ,,Voor de korte termijn kunnen we nu niet instemmen met uitbreiding, omdat we nu niet voor elke school afzonderlijk plannen gaan maken. We zijn bezig met een integraal huisvestingsplan voor alle scholen in Deurne. Hierin worden ook alle nieuwbouwplannen meegenomen en de verwachte groei van leerlingen die daar aan vastzit. Tot dat af is ondersteunen we D'n Bogerd zo goed mogelijk”, laat een woordvoerder weten.

Dit doet Deurne onder andere door procedures voor vergunningen te versnellen waar dat mogelijk is.