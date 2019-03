Kringloop in ex-kerk en bieb Gemert snel gevonden

Vi­ce-pre­mier De Jonge komt naar Someren

10:57 SOMEREN – Vice-premier Hugo de Jonge doet op zijn tournee door de regio ook Someren aan. De Jonge is maandag 18 maart aanwezig bij een bijeenkomst over de zorg in Nederland in cultureel centrum de Ruchte, een initiatief van de CDA-afdelingen in Deurne, Asten en Someren.