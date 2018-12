Kritiek op organisatie neemt toe: Kosten Peelgemeenten stijgen

In Gemert in de rij voor Nederland­se hits van Hazes: ‘Lekkere poppy muziek’

2 december GEMERT - Hazes, het is ook in Vlaanderen een naam die klinkt als een klok. ,,Horen we ‘Bloed, zweet en tranen’ in een café dan blèren we luidkeels mee’', geeft Els uit Maasmechelen een inkijkje in haar typische stapavondje. ,,En de tranen zijn voor de mensen die naast ons staan. Tranen van het lachen.”