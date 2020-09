Kroegbazen in De Peel mikken op overdekt terras in de winter

Video's Zoektocht in De Brink naar vermiste Piet en Hans gaat woensdag verder: ‘We moeten nog even afwachten’

8 september LIESSEL - Hij heeft al ontelbaar veel verhalen gehoord, over wat met de vermiste vrienden Piet Holskens en Hans Martens is gebeurd. Net zoveel verhalen zijn er over de gevonden metalen objecten in zandwinningsplas De Brink. Op deze eerste dag van de zoektocht blijft het echter nog even wachten op antwoorden voor Bert van het Schip, van het politieteam Vermiste Personen. De zoektocht gaat woensdagochtend verder.