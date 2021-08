Kruipdoor sluipdoor door de Gemertse gèèngskes

GEMERT - Het centrum van Gemert is na de oprichting van het kasteel, rond 600 na Christus, in een lintvorm aangelegd en kent mooie statische gevels. Haaks hierop zijn tussen de gebouwen gangetjes gevormd. Hier bevonden zich vaak werkplaatsen van handwerkslieden en ze vormden een stelsel om snel aan de achterkant van de percelen te komen of om door te steken naar dichtbij gelegen gehuchten. De VVV heeft er een speurtocht van gemaakt.

Jan van Houtert en Adri van Daal zijn beiden 63 jaar oud en hebben hun jeugd doorgebracht in het Gemertse centrum. De ouders van Van Houtert hadden een meubelfabriek, Van Daal is een zoon van de bakker. Allebei woonden ze in de Virmundtstraat en samen gingen ze naar de Komschool. ,,Toen die nog was gevestigd tegenover de textielfabriek Van den Acker in de Schoolstraat”, vertelt Van Houtert.

,,Er was altijd wat te doen hier. Mensen woonden en werkten in hetzelfde gebouw en dus was er veel te beleven. Het centrum was ook nog niet volgebouwd. Er was veel groen en we konden lekker zwiepen op de taxusheg en in bomen klimmen en hutten bouwen.” ,,En aan een touw van boom naar boom zwieren. We hebben er ook een gangenstelsel gegraven en hutten daarin gemaakt”, vult Van Daal aan. Van Houtert, lachend: ,,Ja, tot slager Gerrits naar buiten kwam met een hakmes in zijn hand en een schort vol bloed.”

Belletje getrokken

,,De gangen waren toen vaak een vluchtweg als we belletje hadden getrokken of als we ruzie maakten. Bestrating was er toen nog niet, het waren zandpaadjes, vaak tussen twee hoge heggen in dus je was ook meteen uit het zicht”, vervolgt hij. ,,Het siert de gemeente Gemert-Bakel dat ze de het paadje met de oude beuken heg naast de Rentmeesterstraat heeft laten staan toen het gebied langs de Grootmeesterstraat opnieuw werd ingedeeld.”

Ze hebben daar veel gespeeld, geeft Van Daal aan. ,,Via dat paadje kon je achter door naar de Sint Annastraat en naar de Molenakkerstraat. Men had toen nog boomgaarden en moestuinen en men hield er schapen, paarden en ander klein vee. Wij hebben er, toen we wat ouder waren, zelfs een crossbaan aangelegd.” Jan heeft verschillende keren met zijn brommer door de gang gescheurd. ,,Een goei geluid kreeg je dan met een lekkere galm erin.”

Van Houtert: ,,Toen we ouder werden dienden die gangetjes voor heel andere dingen. We stonden in het weekend regelmatig met een aantal jongens op een rij in de heggen van de gang. Soms omdat het toilet in de kroeg bezet was maar ook vaak omdat dè laatste pilske niet zo goed was gevallen. Gelukkig was het daar toen nog heel donker.”

Tot en met 5 september is de Gemertse steegjes speurtocht te doen. Deelnemersformulieren zijn af te halen bij VVV Gemert-Bakel Ridderplein, De Gemertse Verleiding Nieuwstraat en Bruna Wijn in de Virmundtstraat. Deelname is gratis.