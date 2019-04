Kunstsmid Thijs van de Manakker uit Helenaveen: ‘Als kunstenaar gebruik ik mijn eigen wijsheid’

HELENAVEEN - Grote bloemen op roestige, ijzeren veren wuiven bezoekers van de Open atelierdagen tegemoet. De deurklink van het atelier is een kunstwerk op zich. Hij wordt gevormd door ijzeren baleinen die op een ingenieuze wijze in elkaar gedraaid zijn. Het hoge rookkanaal geeft nog meer prijs over de locatie. Dit is de werkplaats van kunstsmid Thijs van de Manakker in Helenaveen.

Zaterdag en zondag zette hij de deuren open ter gelegenheid van zijn vijftigjarig jubileum als kunstenaar. Bezoekers hangen aan zijn lippen als hij, met gevoel voor entertainment, laat zien hoe de ‘bloemen’ tot stand komen. „Mijn leven lang maak ik melkplakken mooi plat om ze weg te gooien. Dat vond ik zonde. Tot ik op het lumineuze idee kwam om ze met de doppen in elkaar te klikken. Zo krijg je een soort accordeon waar je van alles van kunt maken.” Met een knipoog: „Dat is wat ik de hele dag hier doe.”

Eén klant

Eigenlijk is Van de Manakker (69) met pensioen of zoals hij zelf zegt: „Ik heb nog één klant die mij maandelijks betaalt zonder dat ik hoef te factureren.” Maar hij is nog dagelijks in zijn atelier annex smederij te vinden.

Op zijn negentiende kwam hij in India in aanraking met ‘heet ijzer’ en sindsdien heeft het hem niet meer losgelaten. „Eigenlijk ben ik geboren als kunstenaar, net als ieder mens, maar je leert het af zodra je in een schoolsysteem terechtkomt. Dan moet je in structuren gaan denken, terwijl het natuurlijker is om vanuit je eigen emotie te handelen. Als je écht leeft, krijg je een eigen wijsheid. Dat is wat een kunstenaar doet.”

Speels

Hij begon met klassiek smeedwerk, toonde zijn kunsten als ambachtsman op markten en braderieën in binnen- en buitenland en werkte in opdracht van musea en archeologische diensten met oer, ijzererts uit Brabant, om zo de IJzertijd weer tot leven te wekken. „Ik heb nooit iets gedaan tegen mijn zin in. Ik noem het ook geen werken, maar spelen. Ik ben speels. Als mijn oog ergens op valt, dan krijg ik zin om er iets van te maken en dan begint het.”