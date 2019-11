Kunsttaxatie in museum De Wieger: Een échte Corneille voor een knaak?

Bestuurder (17) zonder geldig rijbewijs aangehou­den na achtervol­ging in Deurne

10:51 DEURNE - Een achtervolging heeft in de nacht van zaterdag op zondag geresulteerd in de aanhouding van een 17-jarige jongen uit Deurne. Hij had meerdere verkeersovertredingen begaan en was bovendien niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Dat melden de politie en een wijkagent.