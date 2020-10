Kunstwerk markeert start nieuwe vakopleiding in Budel

Het mysterieuze object is een cadeau van de stichting VOCAAL (Voortgezet Onderwijs Cranendonck: Aandacht en Actie voor Levensvatbaarheid). Het markeert de start van de nieuwe technische opleiding BIVAK (BRAVO! College voor innovatief vakmanschap), die vorig jaar het levenslicht zag.

Flink wat vragen

Directeur Ruben Barten sluit niet uit dat hij maandag flink wat vragen van leerlingen moet beantwoorden over het ronddraaiende gevaarte bij de hoofdentree van de Budelse middelbare school. 'De Dodecaëder' is namelijk een object dat moeilijk te definiëren is. Het lijkt op een kubus, maar is het niet.

,,Een dodecaëder is een ruimtelijke figuur met twaalf vijfhoekige vlakken. Het wordt ook een regelmatig twaalfvlak genoemd. Het is een wiskundig object dat is bedacht door Plato. Ik ben er altijd al door gefascineerd geweest", legt Mat van der Heijden van VOCAAL uit. Hij nam het initiatief voor het kunstwerk, dat zaterdagochtend is geplaatst.

Kracht van verbinding

De start van BIVAK, bijna een jaar geleden, vormde de aanleiding voor het kunstwerk. ,,Hiermee willen we het belang onderschrijven van een volwaardige technisch opleiding. Zowel voor het lokale bedrijfsleven als de leefbaarheid in Cranendonck", aldus Van der Heijden.

Volledig scherm Een moeilijk te definiëren object. © DCI Media

Het regelmatig twaalfvlak moet transparantie uitstralen en de kracht van verbinding weergeven tussen leerlingen, ouders, medewerkers en andere betrokkenen bij het onderwijs in Cranendonck. In het kunstwerk zit ook een knap staaltje techniek verwerkt, waardoor het in één minuut volledig rond kan draaien.

Het object toont ook de verbondenheid van VOCAAL met het BRAVO! College en zijn voorgangers.

Blijk van waardering

Van der Heijden: ,,Achttien jaar geleden hebben we voor de eerste keer gestreden om het middelaar onderwijs voor Cranendonck te behouden. Acht jaar geleden hebben we dat nog een keer gedaan."

Barten noemt het kunstwerk een blijk van waardering voor de activiteiten die vanuit het BRAVO! College en BIVAK worden ondernomen. ,,Het is bovendien iets blijvends en tastbaars", aldus Barten.

Het roestvrijstalen object is geschonken uit naam van VOCAAL, met behulp van lokale ondernemers van voornamelijk technische bedrijven. De meeste ondernemers zijn oud-leerlingen van de voormalige technische vakschool aan de Jan van Schoonvorststraat.

Lokaal bedrijf

Zo ook Jack Vlassak van het gelijknamige Budelse bouwbedrijf. Zijn bedrijf leverde het betonwerk waarop de constructie is geplaatst. Hij is een groot voorstander van de nieuwe technische opleiding. ,,Het is belangrijk om de lijn die is ingezet vast te houden. Als lokaal bedrijf werken we dan ook graag mee aan initiatieven die dit stimuleren.”