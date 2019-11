Kunstwerk voor nieuwbouwwijk De Hoge Regt in Beek en Donk

BEEK EN DONK - Bewoners van nieuwbouwwijk De Hoge Regt in Beek en Donk kijken vanaf het voorjaar van 2020 uit op het kunstwerk Foglia Pesante van Cees Meijer. Het beeld van de kunstenaar uit Aarle-Rixtel wordt geplaatst aan de Groes en heeft eerder tentoongesteld gestaan in De Keukenhof. Volgens het college van burgemeester en wethouder past het in het doel om wonen en groen met elkaar te verbinden. De kosten worden betaald door de projectontwikkelaar.