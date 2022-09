Kunstwerken van reclamefolders, bij Anneke loopt alles op rolletjes

SOMEREN-EIND - In de Buurtwinkel van Theo Bosch in Someren-Eind hangt een kunstwerk van Anneke Blankennagel (80) uit Someren-Eind, gemaakt van zijn reclamefolders van stevig dun papier en vooral veel kleuren.

,,Hij bewaart voor mij de folders die over zijn en anders met het oud papier meegaan”, vertelt Anneke. ,,In ruil voor al die moeite heb ik hem een van mijn werken gegeven om te laten zien wat ik met zijn folders doe. In zijn winkel hangt nu een schilderij met sparretjes verwijzend naar de winkelketen waar hij voor werkt.”

De van oorsprong Amsterdamse kunstenares kreeg in de jaren 70 de volgende opdracht mee: ‘Teken niet dat wat je weet wat er is, maar teken wat je echt ziet.’ Daar denk ik vaak aan terug bij de start van een nieuw werk, ook bij mijn kunstwerken met de rolletjes. Want dat begint ook met een idee en tekening.

Anneke legt haar werkvolgorde uit. ,,Eerst tekeningen maken, dan rolletjes draaien van foldervellen met breinaald als mal, je begint te draaien met de hoek van het papier in het midden van de naald. Dan eindig je met een hoekje en dat lijm je vast, het is een handigheid. De moeilijkheid is om de teksten van de folder niet zichtbaar te laten zijn, soms valt het tegen wat je kunt gebruiken, de drukker houdt hier geen rekening mee.”

Mooiste effect

Volgens Anneke duurt het een tijd voordat je het rolletjes draaien in de vingers hebt. ,,Maar er komt meer bij kijken, je moet eerst uitzoeken hoe je het mooiste effect krijgt van een pagina als je ’m oprolt. En ik gebruik ook linnen en vilt bij mijn werken met de rolletjes en dan is het gevoel voor kleur en verhoudingen belangrijk, dat moet je een beetje in je hebben. De rolletjes geven mijn werk een soort van rust, de ronding van de rolletjes zorgen daarvoor.”

Inspiratie voor haar werk krijgt zij van bekende schilders. ,,Bijvoorbeeld het Picassowerk en de lange gezichten van Amadeo Modiglani, maar ook uit de religie en de natuur haal ik mijn ideeën. Zelfs ideeën over Ajax van mijn kleinkinderen hebben mij geïnspireerd, het moet mij aanspreken anders kies ik voor iets anders.”

Tijdens de rondgang door de gangen van De Einder geeft Anneke uitleg, tussen moeder Maria en een verloren werk van Vincent van Gogh blijft ze stilstaan bij een werk dat een gitaar voorstelt met muzieknoten. ,,Dit is naar aanleiding van een liedje van Paul McCartney, ik vond de gitaarsolo zo mooi. Ik wil met dit werk laten zien dat je met een gitaar ook emoties op kunt wekken.”

Boekje

Anneke werd onlangs verrast. ,,Voor mijn 80ste verjaardag is er een boekje gemaakt met afbeeldingen van een aantal van mijn werken én er is een expositie gehouden van de werken met de rolletjes van Theo, de opbrengst heeft een passende culturele bestemming gekregen.”

Mogelijk stopt Theo binnenkort definitief met zijn winkel. ,,Het is jammer voor ons dorp als de Eindse inbreng in mijn kunstwerken gaat verdwijnen, maar voor mijn hobby wat minder. Er zijn andere supers in Someren. Die hebben ook folders, én ik heb nog een hele voorraad folders. Mijn kunstwerken worden voorlopig nog wel gemaakt met rolletjes van Theo.”

De expositie van Anneke Blankennagel in De Einder is nog te zien tot 24 december.