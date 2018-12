Kwestie-Slits in Gemert ettert maar door

Toch onderzoek varianten fietsver­bin­ding naar Potacker in Someren

9:31 SOMEREN - Het huiswerk moet over of - beter nog - alsnog gemaakt. De gemeenteraad van Someren wil dat drie varianten voor een fietsverbinding naar sportpark De Potacker worden uitgewerkt. Hij nam hiertoe woensdagavond een amendement aan. Unaniem, na enkele aanpassingen. Zo mag de gemeente er iets langer over doen dan aanvankelijk werd gesteld: zes maanden in plaats van drie.