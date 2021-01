Kyell de Haas (16) uit Aarle-Rixtel in programma Nikkie de Jager: ‘Voelde me met make-up gelijk een godin’

Update 1 miljoen kijkers voor bekendma­king kandidaten Wie is de Mol? 2021

22 december De kandidaten van het 21ste seizoen van Wie is de Mol zijn bekend. Onder anderen Erik de Zwart en Remco Veldhuis doen mee in de nieuwe reeks van het populaire Avrotros-programma. 1 miljoen mensen keken gisteren naar de onthulling in Moltalk.